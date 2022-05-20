Экс-форвард «Арсенала» может переехать в МЛС

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Тео Уолкотт, ныне выступающий за «Саутгемптон», может продолжить свою карьеру за океаном. Футболист не проходит в состав «святых» и подумывает о смене команды.

Как сообщает The Sun, Уолкотт рассматривает вариант переезда в МЛС. «Саутгемптон» не против расстаться с Тео, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Форвард является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 33-летний футболист провел девять поединков, в которых не отметился результативными действиями.