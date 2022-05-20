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Полузащитник «Марселя» Камара может перейти в «Арсенал»

20 Мая 2022 • 09:02 Комментировать

Полузащитник «Марселя» Бубакар Камара может перейти в «Арсенал». Контракт футболиста с французским клубом истекает этим летом.

22-летний полузащитник провел потрясающий сезон за «Марсель» и привлек внимание многих богатых европейских клубов. В свою очередь, «Арсенал» заинтересован в укреплении опорной зоны, а Камара, у которого заканчивается срок соглашения с «Марселем», может перейти в лондонский клуб на правах свободного агента.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 33 игры, забив 1 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Арсенал Лондон Бубакар Камара
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