Полузащитник «Марселя» Камара может перейти в «Арсенал»

Полузащитник «Марселя» Бубакар Камара может перейти в «Арсенал». Контракт футболиста с французским клубом истекает этим летом.

22-летний полузащитник провел потрясающий сезон за «Марсель» и привлек внимание многих богатых европейских клубов. В свою очередь, «Арсенал» заинтересован в укреплении опорной зоны, а Камара, у которого заканчивается срок соглашения с «Марселем», может перейти в лондонский клуб на правах свободного агента.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 33 игры, забив 1 гол.