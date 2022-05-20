«Манчестер Юнайтед» претендует на Леау

«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Милана» Рафаэла Леау. Английский клуб готов поспорить за футболиста с «ПСЖ».

Новый главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг уже практически возглавил команду и занялся поиском потенциальных новичков для усиления состава. Англичане готовы поспорить за португальского вингера с «ПСЖ». Однако, учитывая, что «Милан» находится в шаге от чемпионского титула в Серии А, цена на футболиста может взлететь до 100 миллионов евро.

В этом сезоне Леау провел в Серии А 33 игры, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.