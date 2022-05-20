Шерингем: «Манчестер Юнайтед» нужно разбить свою копилку и купить Кейна

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем считает, что манчестерской команде нужно летом попробовать подписать форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Шерингем считает, что в летнее трансферное окно «красным дьяволам» нужно подписать ещё двух новых нападающих. Экс-игрок отметил, что манкунианцам в идеале нужно разбить свою копилку и всё же потратиться на звёздного английского форварда лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна, который поможет «Юнайтед» снова взобраться на вершину.

Напомним, что в этом сезоне Гарри Кейн провёл в английском чемпионате 36 матчей, в которых отметился 16 забитыми мячами и восемью ассистами.