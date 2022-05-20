«Манчестер Юнайтед» готов побороться за Бастони

Защитник «Интера» Алессандро Бастони, по всей видимости, не будет этим летом испытывать недостатка предложений из АПЛ.

В борьбу за игрока включился «Манчестер Юнайтед». Клуб отчаянно нуждается в укреплении центральной зоны обороны и Бастони является одним из кандидатов на летний переход. Также интерес к футболисту проявляют «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Бастони перешел в «Интер» в 2017 году из «Аталанты», провел несколько лет в арендах и лишь недавно закрепился в качестве игрока первой команды.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 30 игр, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.