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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три топ-клуба АПЛ проявляют интерес к нападающему «Порту»

20 Мая 2022 • 08:34 Комментировать

«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» проявляют интерес к нападающему «Порту» Отавио.

Футболист перешел в «Порто» в 2016 году и с тех пор провел за клуб 236 матчей, забив 24 гола. Обычно он выполняет роль правого вингера.

Отавио и ранее был связан с переходом в «Ливерпуль», а в это летнее трансферное окно за футболиста могут также побороться «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», сообщает A Bola.

Контракт игрока заканчивается через три года, но в соглашении есть пункт о выкупе в размере 60 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Португалии 32 игры, забил 3 гола и отдал 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Порту Манчестер Юнайтед Отавио
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