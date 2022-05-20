«Ньюкасл» готовит предложение по Верету

«Ньюкасл» готовит предложение по полузащитнику «Ромы» Жордану Верету. Футболист заинтересован в переезде в Англию.

Главный тренер «сорок» Эдди Хау планирует активно поработать на трансферном рынке в летнее межсезонье и значительно усилить состав «Ньюкасла». Одной из трансферных целей команды является 29-летний полузащитник Верету, который, по мнению наставника «сорок», может стать отличным дополнением к игроку середины поля Бруно Гимираэсу.

Сообщается, что «Рома» требует за полузащитника 18-20 миллионов евро. Игроком также интересуется «Наполи».

В этом сезоне футболист провел в Серии А 35 матчей, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.