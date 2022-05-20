«Бенфика» хочет подписать Лено, но не готова к требованиям «Арсенала»

«Бенфика» хочет подписать голкипера Бернда Лено, но не готова к требованиям «Арсенала».Английский клуб хочет выручить за футболиста 10 миллионов евро.

Новый главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт хотел бы видеть в составе лиссабонского клуба вратаря Бернда Лена, с которым наставник работал в леверкузенском «Байере». Но пока цена в 10 миллионов евро, запрашиваемая «Арсеналом», является для «Бенфики» неподъемной.

Лено потерял место в основе «канониров» и летом имеет большие шансы сменить клуб. В этом сезоне голкипер провел в АПЛ 4 матча, один раз отстояв на ноль.