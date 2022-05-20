Распродажа «Манчестер Юнайтед»: новый тренер решил избавиться от 9 футболистов

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг собирается серьезно перекроить состав команды. По сообщениям таблоида Daily Mail, голландский специалист готов расстаться сразу с девятью игроками.

В шорт-лист тен Хага «на выход» включены девять футболистов: Поль Погба, Хуан Мата, Неманья Матич, Аарон Ван-Биссака, Эдинсон Кавани, Ли Грант, Фил Джонс, Эрик Байи и Джесси Лингард.

Тен Хаг сменил у руля манкунианцев немецкого тренера Ральфа Рангника. С ним был подписан трехлетний трудовой договор.

«Красные дьяволы» за тур до завершения сезона АПЛ занимают шестое место в таблице.