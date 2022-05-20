«Интер» хочет подписать полузащитника «Ливерпуля»

Руководители миланского «Интера» летом попробуют подписать японского полузащитника «Ливерпуля» Такуми Минамино.

По информации Anfield Watch, миланская команда активно интересуется 27-летним японским футболистом, который так и не стал в «Ливерпуле» основным игроком. Стоит отметить, что в услугах Минамино также заинтересован римский «Лацио». Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость японца в 11 миллионов фунтов.

Напомним, что в этом сезоне Такуми Минамино провёл в английском чемпионате в составе «Ливерпуля» 11 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.