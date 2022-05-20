«ПСЖ» сообщил, сколько готов платить Погба

Французский «ПСЖ» не отступает в переговорах по трансферу полузащитника сборной Франции Поля Погба. У футболиста истекающий контракт с «Манчестер Юнайтед», и он не станет продлевать сотрудничество.

По сообщениям Konur, парижский топ-клуб заявил о готовности подписать долгосрочный трудовой договор с Полем. Чемпион Лиги 1 предлагает игроку 12 миллионов евро в год.

Главным конкурентом «ПСЖ» в споре за Погба считается туринский «Ювентус».

В сезоне-2021/2022 Поль принял участие в 27 поединках, отметившись одним голом и девятью голевыми передачами.