Шерингем считает, что «Манчестер Юнайтед» нужно строить игру вокруг Роналду

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Тедди Шерингем считает, что «красным дьяволам» нужно строить игру вокруг звёздного португальского форварда Криштиану Роналду.

Шерингем сказал, что называть Роналду проблемой для манчестерской команды неправильно и даже грубо. Экс-игрок отметил, что португальский форвард до сих пор очень хорош, так что «Юнайтед» нужно строить игру вокруг Криштиану и стараться как можно чаще снабжать его мячом, ведь это будет наилучшим образом чего-то добиться.

Напомним, что в этом сезоне Криштиану Роналду провёл в АПЛ 30 встреч, в которых забил 18 мячей и сделал три ассиста.