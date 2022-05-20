Игроки «Манчестер Юнайтед» попросили отменить традиционный ужин по итогам сезона

Футболисты «Манчестер Юнайтед» попросили руководителей «красных дьяволов» отменить традиционный гала-ужин по итогам сезона.

По информации издания The Mirror, игроки манчестерской команды решили отказаться от традиционного ужина после окончания сезона в связи с не самым удачными результатами. Напомним, что на данный момент «красные дьяволы» под руководством Ральфа Рангника занимают лишь шестую строчку в таблице английского чемпионата. Манкунианцы рискуют опуститься ниже и не попасть по итогам сезоне даже в Лигу Европы.

Летом манчестерскую команду возглавит голландский тренер Эрик тен Хаг, который до этого успешно работал с «Аяксом».