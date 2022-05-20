Тухель о Канте: Он наш Салах, ван Дейк и Мбаппе

Немецкий наставник «Челси» Томас Тухель в разговоре с журналистами высказался по поводу игры французского полузащитника «синих» Н'Голо Канте.

Тухель заявил, что французский футболист оказывает огромное влияние на игру лондонского клуба, но, к сожалению, в этом сезоне Канте пропустил большое количество матчей из-за травм. Тренер отметил, что для «Челси» француз является сразу и Салахом, и ван Дейком, и Неймаром, и Мбаппе. Специалист добавил, что Канте является ключевым игроком «Челси», так что полузащитник всегда должен быть на поле.

Напомним, что в этом сезоне Н'Голо Канте провёл в английской лиге 25 матчей, в которых забил два мяча и сделал четыре ассиста.