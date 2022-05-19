«Бёрнли» выстоял в Бирмингеме и покинул зону вылета

В отложенном матче Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Бёрнли», который в последнее время совершил серьёзный рывок из подвала таблицы и может избежать вылета. Аутсайдер повел после гола с пенальти от Эшли Барнса, на это соперник ответил результативной попыткой Эмилиано Буэндии. Бирмингемцы имели всё для победы, но всё же 1:1.
«Бёрнли» потеснил «Лидс» в зону вылета из-за лучшей разницы мячей. В последнем туре ему предстоит сыграть против «Ньюкасла» дома, а «Лидс» отправится в гости к вылетевшему «Брентфорду».
Протокол игры
|45'Барнс Эшли (0:1)
|(1:1) Буэндия Эмилиано48'
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти•Чамберс Калум•Мингс Тайрон•Динь Люка•Макгинн Джон•Соарес Дуглас•Рамси Джакоб 71' (Коутиньо Филиппе ( 71') •Чуквуэмека Карни 57' (Траоре Бертран ( 57') •Буэндия Эмилиано•Уоткинс Олли 78' (Ингс Дэнни ( 78')
Поуп Ник•Робертс Коннор II•Коллинз Натан•Тарковски Джеймс•Лонг Кевин • 55'Тэйлор Чарли•Браунхилл Джош•Корк Джек•Макнил Дуайт 79' (Леннон Аарон ( 79') •Корне Максвелл 85' (Лоутон Мэттью ( 85' ) • 90'Барнс Эшли 71' (Вегхорст Ваут ( 71')
19 мая. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).