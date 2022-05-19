«Бёрнли» выстоял в Бирмингеме и покинул зону вылета

В отложенном матче Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Бёрнли», который в последнее время совершил серьёзный рывок из подвала таблицы и может избежать вылета. Аутсайдер повел после гола с пенальти от Эшли Барнса, на это соперник ответил результативной попыткой Эмилиано Буэндии. Бирмингемцы имели всё для победы, но всё же 1:1.

«Бёрнли» потеснил «Лидс» в зону вылета из-за лучшей разницы мячей. В последнем туре ему предстоит сыграть против «Ньюкасла» дома, а «Лидс» отправится в гости к вылетевшему «Брентфорду».