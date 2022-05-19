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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бёрнли» выстоял в Бирмингеме и покинул зону вылета

19 Мая 2022 • 23:56 Комментировать
Астон Вилла
1:1
Бёрнли
окончен

В отложенном матче Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Бёрнли», который в последнее время совершил серьёзный рывок из подвала таблицы и может избежать вылета. Аутсайдер повел после гола с пенальти от Эшли Барнса, на это соперник ответил результативной попыткой Эмилиано Буэндии. Бирмингемцы имели всё для победы, но всё же 1:1.

«Бёрнли» потеснил «Лидс» в зону вылета из-за лучшей разницы мячей. В последнем туре ему предстоит сыграть против «Ньюкасла» дома, а «Лидс» отправится в гости к вылетевшему «Брентфорду».

Протокол игры  
Астон Вилла 1:1Бёрнли
  45'Барнс Эшли (0:1)
(1:1) Буэндия Эмилиано48'   
Мартинес ЭмилианоКэш МэттиЧамберс КалумМингс ТайронДинь ЛюкаМакгинн ДжонСоарес ДугласРамси Джакоб  71' (Коутиньо Филиппе (  71') Чуквуэмека Карни  57' (Траоре Бертран (  57') Буэндия ЭмилианоУоткинс Олли  78' (Ингс Дэнни (  78')
Запасные: Янг ЭшлиОльсен РобинИроэгбунам ТимНакамба МарвелусСансон МорганФини Джош
Поуп НикРобертс Коннор IIКоллинз НатанТарковски ДжеймсЛонг Кевин   55'Тэйлор ЧарлиБраунхилл ДжошКорк ДжекМакнил Дуайт  79' (Леннон Аарон (  79') Корне Максвелл  85' (Лоутон Мэттью (  85'   90') Барнс Эшли  71' (Вегхорст Ваут (  71')
Запасные: Томас БоббиДоджсон ОуэнСтивенс ДейлКостелло ДараХеннесси УэйнБардсли Филипп
19 мая. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Бёрнли Астон Вилла
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окончен Эвертон 3:2 Кристал Пэлас 1.85 3.50 4.50
окончен Челси 1:1 Лестер 1.42 4.80 7.60
окончен Астон Вилла 1:1 Бёрнли 2.15 3.35 3.50
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