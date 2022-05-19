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Экс-футболист «Манчестер Сити» готовится возглавить «Бёрнли» при одном условии

19 Мая 2022 • 21:56 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Сити» Венсан Компани готовится к тому, дабы принять пост главного тренера «Бёрнли». О данной информации сообщает издание Manchester Evening News.

Единственным вопросом остается сохранение прописки «бордовых» в АПЛ. Если коллектив останется в элитном дивизионе, бельгийский специалист будет готов приступить к сотрудничеству. Работать в Чемпионшипе Компани на данный момент отказывается.

На сегодняшний день «Бёрнли» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице. Команда набрала 34 балла и располагается в зоне вылета.


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Бёрнли Венсан Компани
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Идет 27 минута Челси 0:1 Лестер 1.37 5.00 8.80
Идет 27 минута Астон Вилла 0:0 Бёрнли 1.88 3.70 4.30
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