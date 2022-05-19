Экс-футболист «Манчестер Сити» готовится возглавить «Бёрнли» при одном условии

Бывший футболист «Манчестер Сити» Венсан Компани готовится к тому, дабы принять пост главного тренера «Бёрнли». О данной информации сообщает издание Manchester Evening News.

Единственным вопросом остается сохранение прописки «бордовых» в АПЛ. Если коллектив останется в элитном дивизионе, бельгийский специалист будет готов приступить к сотрудничеству. Работать в Чемпионшипе Компани на данный момент отказывается.

На сегодняшний день «Бёрнли» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице. Команда набрала 34 балла и располагается в зоне вылета.