Лаймер мечтает играть в АПЛ

Полузащитник «РБ Лейпцига» и сборной Австрии Конрад Лаймер мечтает выступать в английской Премьер-лиге. Согласно данным от журналиста Кристиана Фалька, хавбек хочет выступать именно в этом чемпионате.

Ранее сообщалось, что на Лаймера претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», но при этом главным фаворитом на трансфер австрийского хавбека считается мюнхенская «Бавария», чей наставник Юлиан Нагельсманн настаивает на воссоединении с полузащитником, с которым ранее работал в «РБ Лейпциге».

Сумма трансфера Лаймера оценивается в 20 миллионов евро. Именно столько хочет получить за своего полузащитника «РБ Лейпциг». Но при этом «быки» не хотят продавать его в «Баварию».