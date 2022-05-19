«Ньюкасл» усилится голкипером «Манчестер Юнайтед»

Страж ворот «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон продолжит карьеру в другом клубе английской Премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах таблоида Daily Mail.

Согласно сведениям источника, новым местом работы футболиста станет «Ньюкасл». Стороны уже провели переговоры и договорились о переходе.

Хендерсон решил сменить команду, поскольку проигрывает конкуренцию испанцу Давиду де Хеа. В стане «сорок» Дину дали обещание, что он будет первым номером команды.

В сезоне-2021/2022 вратарь не сыграл ни одного матча в рамках АПЛ.