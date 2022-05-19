Три клуба АПЛ нацелились на форварда «Барселоны»

Голландский форвард Мемфис Депай пользуется большим спросом на Туманном Альбионе. В услугах 28-летнего нападающего заинтересованы сразу три представителя английской Премьер-лиги.

Согласно сведениям Sport.es, в борьбе за игрока «Барселоны» сойдутся лондонский «Арсенал», «Эвертон» и «Ньюкасл». Ранее сообщалось, что Депай может отправиться в немецкую Бундеслигу как часть сделки по трансферу Роберта Левандовски.

В этом сезоне Ла Лиги Мемфис провел 27 поединков, отметившись 12 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его трудовое соглашение с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2023 года.