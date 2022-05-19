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«Челси» назвал трансферные цели на лето

19 Мая 2022 • 16:25 Комментировать

Лондонский «Челси» планирует обновить состав команды в летнее трансферное окно. Согласно данным портала Goal.com, «пенсионеры» находятся в поиске нового защитника. В шорт-лист клуба включены Жюль Кунде, Преснель Кимпембе, Хосе Хименес и Йошко Гвардиол.

Кроме того, лондонцы хотели бы усилить среднюю линию. «Пенсионеры» следят за Орельеном Чуамени и Декланом Райсом.

Также «Челси» подыскивает замену Ромелу Лукаку, не оправдавшему возложенных на него надежд. Лондонцы рассматривают кандидатуру Роберта Левандовски, принявшего решение покинуть «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси
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19.05  21:45 Эвертон ... Кристал Пэлас 2.19 3.50 3.35
19.05  22:00 Челси ... Лестер 1.37 5.00 8.80
19.05  22:00 Астон Вилла ... Бёрнли 1.88 3.70 4.30
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