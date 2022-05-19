«Челси» назвал трансферные цели на лето

Лондонский «Челси» планирует обновить состав команды в летнее трансферное окно. Согласно данным портала Goal.com, «пенсионеры» находятся в поиске нового защитника. В шорт-лист клуба включены Жюль Кунде, Преснель Кимпембе, Хосе Хименес и Йошко Гвардиол.

Кроме того, лондонцы хотели бы усилить среднюю линию. «Пенсионеры» следят за Орельеном Чуамени и Декланом Райсом.

Также «Челси» подыскивает замену Ромелу Лукаку, не оправдавшему возложенных на него надежд. Лондонцы рассматривают кандидатуру Роберта Левандовски, принявшего решение покинуть «Баварию».