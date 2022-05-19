Стало известно, почему «Манчестер Сити» продаёт Жезуса

В «Манчестер Сити» приняли решение о продаже бразильского нападающего Габриэля Жезуса. Это связано не с игровым моментом, а с денежной составляющей.

Как стало известно ESPN, «горожане» решили расстаться с форвардом, чтобы отбить часть средств, потраченных на трансфер норвежского голеадора Эрлинга Холанна. Напомним, что в общей сложности «горожане» выделят на сделку со скандинавом порядка 250 миллионов евро. В эту сумму входит стоимость трансфера, заработная плата и комиссионные агентам.

Главным претендентом на Габриэля считается лондонский «Арсенал», подыскивающий усиление в атаку.