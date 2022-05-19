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«Манчестер Юнайтед» назвал сумму, какую потратит на летние трансферы

19 Мая 2022 • 16:02 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» намерен перестроить команду под нового главного тренера Эрика тен Хага. Руководство «красных дьяволов» готово подписать голландскому специалисту новых футболистов в летнее трансферное окно. Согласно сведениям De Telegraph, манкунианцы готовы выделить на летний шоппинг более 140 миллионов евро.

Ранее тен Хаг заявлял, что хотел бы пригласить на «Олд Траффорд» сразу трех игроков «Аякса». Тренер намерен подписать защитников Юрриена Тимбера и Лисандро Мартинеса, а также нападающего Антони. Также в поле зрения наставника находится хавбек «Барселоны» Френки де Йонг.

Тен Хаг заключил контракт с «Юнайтед» до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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