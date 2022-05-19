Фанат, избивший Шарпа в матче Чемпионшипа, получил полгода тюрьмы

Фанат, избивший капитана «Шеффилд Юнайтед» Билли Шарпа в матче плей-офф Чемпионшипа, получил полгода тюрьмы.

Инцидент произошел во вторник в полуфинальной игре плей-офф Чемпионшипа между «Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Владелец абонемента Роберт Биггс признал нападение, причинившее телесные повреждения, в результате чего Шарпу потребовалось нанести четыре шва на рану на губе.

В четверг хулиган был заключен в тюрьму магистратским судом Ноттингема. Вынося приговор, судья сказал: «Видеозапись доказывает мне, что вы бежали к Билли Шарпу и уворачивались от всех остальных зрителей, чтобы добраться до него. Я придерживаюсь мнения, что это был целенаправленный акт агрессии».

«Ноттингем Форест» выиграл тот матч в серии пенальти, после чего толпы болельщиков заполонили поле стадиона «Сити Граунд».