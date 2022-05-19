«Тоттенхэм» рассматривает возможность аренды Лангле

«Тоттенхэм» рассматривает возможность аренды защитника «Барселоны» Клемана Лангле.

Главный тренер каталонского клуба Хави внес французского игрока в список тех футболистов, которые не будут нужны «Барселоне» в следующем сезоне.

«Барса» попытается продать Лангле в будущее межсезонье, но, учитывая его высокую зарплату в 6 миллионов евро в год, сделать это будет не так легко.

Ситуацией заинтересовался «Тоттенхэм», который намерен взять игрока в аренду с необязательным опционом на покупку, при этом выплачивая футболисту часть барселонской зарплаты.

Также сообщается, что игроком интересуется «Челси».

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 20 игр, сделав 1 голевую передачу.