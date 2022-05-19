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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ширер: «Броя будет процветать в АПЛ»

19 Мая 2022 • 13:31 Комментировать

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер прокомментировал игру форварда «Саутгемптона» Армандо Броя.

«Наконец-то в «Саутгемптоне» появился игрок, который может непосредственно влиять на ход матчей. Для нападающего важно использовать шансы и забивать голы. Его статистика показывает мне, что он может процветать в Премьер-лиге», - сказал Ширер.

«Ньюкасл» уже проявляет интерес к игроку, сообщает iNews. Этот сезон Броя проводит в «Саутгемптоне», куда он перешел из «Челси» на правах аренды.

В этом сезоне Броя провел в АПЛ 32 матча, забив 6 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Саутгемптон Алан Ширер Армандо Броя
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