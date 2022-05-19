«Ньюкасл» проявляет интерес к Н’Дика

«Ньюкасл» проявляет интерес к защитнику франкфуртского «Айнтрахта» Эвану Н’Дика.

Скауты «Ньюкасла» наблюдали за 22-летним французом во время вчерашнего финала Лиги Европы, когда «Айнтрахт» обыграл «Рейнджерс» в серии послематчевых пенальти.

Контракт футболиста с немецкой командой заканчивается в следующем году и он вызывает большой интерес со стороны клуба Премьер-лиги, сообщает французские СМИ. Также в переходе игрока заинтересованы «Монако» и «Марсель». Трансфер оценивается в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Н’Дика провел в Бундеслиге 32 игры, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.