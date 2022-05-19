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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Романо: «У Мане были переговоры с «Баварией» и не только с ней»

19 Мая 2022 • 12:23 Комментировать

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо заявил, что нападающий «Ливерпуля» вёл переговоры с несколькими клубами, в том числе и с мюнхенской «Баварией».

«Были разговоры между агентами Мане и «Баварией», так что это возможно, но мне сказали, что это не только «Бавария». Для Мане все открыто, и он через несколько дней обсудит с «Ливерпулем», что он хочет делать со своим будущим и со своим контрактом», — сказал Романо.

Контракт футболиста с английским клубом заканчивается летом 2023 года. Ранее сообщалось, что Мане был связан с переходом в «Барселону». Сам форвард якобы заявил, что в каталонском клубе у него будет больше шансов выиграть «Золотой мяч».

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 33 игры, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Садио Мане Фабрицио Романо
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