Романо: «У Мане были переговоры с «Баварией» и не только с ней»

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо заявил, что нападающий «Ливерпуля» вёл переговоры с несколькими клубами, в том числе и с мюнхенской «Баварией».

«Были разговоры между агентами Мане и «Баварией», так что это возможно, но мне сказали, что это не только «Бавария». Для Мане все открыто, и он через несколько дней обсудит с «Ливерпулем», что он хочет делать со своим будущим и со своим контрактом», — сказал Романо.

Контракт футболиста с английским клубом заканчивается летом 2023 года. Ранее сообщалось, что Мане был связан с переходом в «Барселону». Сам форвард якобы заявил, что в каталонском клубе у него будет больше шансов выиграть «Золотой мяч».

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 33 игры, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.