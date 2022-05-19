Романо: «Сака продлит контракт с «Арсеналом»

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник «Арсенала» Букайо Сака продлит контракт с клубом, даже несмотря на возможное неучастие «канониров» в Лиге чемпионов.

«У «Арсенала» запланирована встреча с агентом Букайо Сака в конце текущего сезона. Сака влюблен в «Арсенал», но очевидно, что переговоры все еще находятся на ранней стадии. На сегодняшний день Сака еще не ведет переговоры с другими клубами», - заявил Романо

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 37 матчей, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.