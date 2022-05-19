«Ливерпуль» проведёт парад победы, независимо от результата игры с «Реалом»

«Ливерпуль» планирует провести парад победы 29 мая, независимо от того, как закончится финал Лиги чемпионов.

Команда Юргена Клоппа уже выиграла Кубок лиги и Кубок Англии в этом сезоне, обыграв «Челси» по пенальти в обоих встречах, продолжает бороться за чемпионский титул в АПЛ, а 28 мая встретится с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

Парад начнется в 19:00 по московскому времени в воскресенье, 29 мая, на следующий день после того, как «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов в Париже. После этого многие игроки разъедутся по национальным сборным.