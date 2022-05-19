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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» нашёл замену Шмейхелю

19 Мая 2022 • 11:32 Комментировать

Вратарь «Брайтона» Роберт Санчес попал в сферу интересов «Лестера», сообщает The Telegraph.

По информации источника, Санчес может стать заменой Касперу Шмейхелю, будущее которого неопределенно. «Лисы» готовы предложить за стража ворот «Брайтона» почти 60 млн евро. Большим поклонником таланта Роберта является главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс.

Санчес перешёл в «Брайтон» в 2013 году из академии «Леванте. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний испанец провёл за «чаек» 37 матчей во всех турнирах, пропустил в них 44 мяча и 11 раз оставил свои ворота сухими. Сайт Transfermarkt оценивает голкипера в 14 млн евро.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Каспер Шмейхель Брайтон Роберт Санчес
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