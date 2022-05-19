Джеррард: «Задача минимум – верхняя часть таблицы АПЛ»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал журналистам о планах на следующий сезон.

«Мы должны быть как минимум в верхней половине. Минимум. Мы хотим идти и продвигаться к первой шестерке, и мы хотим улучшить результаты в кубковых соревнованиях», - заявил Джеррард.

Он также коснулся темы трансферов в летнее межсезонье. «Костяк команды нуждается в некоторой поддержке.

«Вы никогда не можете перестать работать со своими игроками, пытаясь их улучшить. Но иногда футболисты продолжают совершать одни и те же ошибки снова и снова. Если что-то не меняется, у вас не остается выбора, кроме как искать другой вариант», - сказал Джеррард.

На данный момент «Астон Вилла» занимает 14-е место в АПЛ, имея две игры до окончания чемпионата.