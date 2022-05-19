«Челси» хочет подписать капитана «Милана»

Защитник «Милана» Алессио Романьоли попал в сферу интересов «Челси», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в трансфере заинтересован лично главный тренер «синих» Томас Тухель, который хочет закрыть дыру, которая образуется летом после ухода Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. Кроме них клуб могут покинуть Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо.

На Романьоли, сей контракт заканчивается летом, претендуют «Барселона», «Севилья», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Защитник выступает за «Милан» с 2015 года, являясь капитаном команды.

В текущем сезоне 27-летний итальянец провёл за «россонери» 25 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.