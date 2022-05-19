Ориги перешёл в «Милан»

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги начнёт новый сезон в «Милане», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, нападающий подписал четырёхлетний контракт с зарплатой 3,5 млн евро в год. Ради перехода в «Милан» он отклонил предложения от трёх клубов: «Ньюкасла», «Кристал Пэласа» и «Байера».

Ориги перейдёт в итальянский клуб на правах свободного агента.

Форвард перешёл в «Ливерпуль» 2014 году из «Лилля». Всего за «мерсисайдцев» он провёл 175 матчей во всех турнирах, забил 41 мяч и отдал 18 результативных передач.

Сайт Transfermarkt оценивает 27-летнего бельгийца в 12 млн евро.