«Ньюкасл» хочет предложить 60 миллионов евро за Карраско

«Ньюкасл» хочет предложить 60 миллионов евро за полузащитника мадридского «Атлетико» Янника Карраско.

28-летний футболист является одним из самых универсальных игроков Ла Лиги. Он играет как левого вингера, так и крайнего защитника.

В английском клубе рассчитывают, что предложение в размере 60 миллионов евро устроит испанский клуб. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау планирует значительно усилить состав в межсезонье и рассматривает Карраско, как футболиста, способного внести креатив в игру команды.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 33 игры, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.