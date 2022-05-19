Симеоне надеется пополнить ряды «Атлетико» Гюндоганом

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган попал в сферу интересов мадридского «Атлетико». Футболист не проходит в стартовый состав «Сити» и в межсезонье может сменить клуб.

На этой неделе была информация, что Гюндоган был замечен в Мадриде, однако окружение игрока отрицает факт пребывания игрока в столице Испании.

Так или иначе, к футболисту проявляет интерес «Атетико», сообщает Fichajes. Текущее соглашение Гюндогана с «горожанами» заканчивается летом 2023 года и, по всей видимости, «Манчестер Сити» не будет продлевать контракт с футболистом.

В этом сезоне Гюндоган провел в АПЛ 26 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.