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«Тоттенхэм» заинтересовался полузащитником франкфуртского «Айнтрахта»

19 Мая 2022 • 08:50 Комментировать

«Тоттенхэм» заинтересовался полузащитником франкфуртского «Айнтрахта» Даита Камада. Игрок также входит в сферу интересов «Севильи».

Камада совершил прорыв в стартовый состав немецкого клуба в сезоне 2019-20 годов и после этого стал одним из самых «умных» атакующих полузащитников Бундеслиги и помог «Айнтрахту» одержать победу в Лиге Европы.

Игрок привлек внимание многих известных топ-клубов, в том числе и «Тоттенхэма», который ищет футболиста, способного добавить глубины в атакующую линию команды.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 32 игры, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Айнтрахт Франкфурт Даита Камада
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