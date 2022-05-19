«Тоттенхэм» заинтересовался полузащитником франкфуртского «Айнтрахта» Даита Камада. Игрок также входит в сферу интересов «Севильи».

Камада совершил прорыв в стартовый состав немецкого клуба в сезоне 2019-20 годов и после этого стал одним из самых «умных» атакующих полузащитников Бундеслиги и помог «Айнтрахту» одержать победу в Лиге Европы.

Игрок привлек внимание многих известных топ-клубов, в том числе и «Тоттенхэма», который ищет футболиста, способного добавить глубины в атакующую линию команды.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 32 игры, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.