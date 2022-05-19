Эланга: Игроки «Аякса» в восторге от работы с тен Хагом

Молодой шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга рассказал о том, что с нетерпением ждёт совместной работы с голландским тренером Эриком тен Хагом.

Эланга сказал, что у голландского специалиста потрясающий послужной список, а ещё тен Хаг умеет прекрасно работать с молодыми футболистами. Швед отметил, что общался с некоторыми игроками «Аякса», которые остались в восторге от работы с тен Хагом. Молодой форвард добавил, что очень хочет поработать с новым тренером.

Напомним, что Эрик тен Хаг официально возглавит «красных дьяволов» после окончания этого сезона.