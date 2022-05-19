Тухель: Мы способны быстро справиться с разочарованием

Немецкий наставник «Челси» Томас Тухель рассказал журналистам о том, что думает по поражений своей команды в двух финалах от «Ливерпуля».

Тухель сказал, что футболисты лондонского клуба расстроены, так как на поле были отданы все силы, но ни разу выиграть в финалах в этом сезоне «синим» так и не удалось. Немецкий специалист отметил, что игроки «Челси» способны быстро справиться с разочарованием и продолжить работу, так как «синие» ни о чём не сожалеют и не имеют претензий к самим себе.

Напомним, что подопечные Тухеля проиграли «Ливерпулю» в финале Кубка Англии и в финале Кубка английской лиги.