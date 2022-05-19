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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель: Мы способны быстро справиться с разочарованием

19 Мая 2022 • 08:00 Комментировать

Немецкий наставник «Челси» Томас Тухель рассказал журналистам о том, что думает по поражений своей команды в двух финалах от «Ливерпуля».

Тухель сказал, что футболисты лондонского клуба расстроены, так как на поле были отданы все силы, но ни разу выиграть в финалах в этом сезоне «синим» так и не удалось. Немецкий специалист отметил, что игроки «Челси» способны быстро справиться с разочарованием и продолжить работу, так как «синие» ни о чём не сожалеют и не имеют претензий к самим себе.

Напомним, что подопечные Тухеля проиграли «Ливерпулю» в финале Кубка Англии и в финале Кубка английской лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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19.05  21:45 Эвертон ... Кристал Пэлас 2.19 3.50 3.35
19.05  22:00 Челси ... Лестер 1.37 5.00 8.80
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