«Тоттенхэм» хочет летом подписать полузащитника «Атлетико»

Бельгийский полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Карраско может этим летом сменить клубную прописку и перебраться в лондонский «Тоттенхэм».

По информации El Chiringuito TV, 28-летний бельгийский футболист недавно получил предложение от лондонского «Тоттенхэма», которым руководит итальянский специалист Антонио Конте. Стоит отметить, что действующее соглашение Карраско с мадридским клубом рассчитано до июня 2024 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В этом сезоне Янник Карраско провёл в испанской лиге 33 матча, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью ассистами.