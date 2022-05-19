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«Тоттенхэм» хочет летом подписать полузащитника «Атлетико»

19 Мая 2022 • 07:55 Комментировать

Бельгийский полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Карраско может этим летом сменить клубную прописку и перебраться в лондонский «Тоттенхэм».

По информации El Chiringuito TV, 28-летний бельгийский футболист недавно получил предложение от лондонского «Тоттенхэма», которым руководит итальянский специалист Антонио Конте. Стоит отметить, что действующее соглашение Карраско с мадридским клубом рассчитано до июня 2024 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В этом сезоне Янник Карраско провёл в испанской лиге 33 матча, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Атлетико Мадрид Янник Карраско
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