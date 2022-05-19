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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» может подписать защитника «Челси» следующим летом

19 Мая 2022 • 07:38 Комментировать

Руководители «Барселоны» готовы подождать год для того, чтобы следующим летом бесплатно подписать испанского защитника «Челси» Маркоса Алонсо.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, представители каталонской команды хотели бы подписать соглашение с 31-летним испанским футболистом, но платить за него большую сумму «сине-гранатовые» не готовы. «Барселона» планирует подписать Алонсо следующим летом, когда контракт игрока с лондонским клубом истечёт и он станет свободным агентом.

Напомним, что в этом сезоне Маркос Алонсо провёл в английском чемпионате 27 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Маркос Алонсо
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