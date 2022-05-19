«Барселона» может подписать защитника «Челси» следующим летом

Руководители «Барселоны» готовы подождать год для того, чтобы следующим летом бесплатно подписать испанского защитника «Челси» Маркоса Алонсо.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, представители каталонской команды хотели бы подписать соглашение с 31-летним испанским футболистом, но платить за него большую сумму «сине-гранатовые» не готовы. «Барселона» планирует подписать Алонсо следующим летом, когда контракт игрока с лондонским клубом истечёт и он станет свободным агентом.

Напомним, что в этом сезоне Маркос Алонсо провёл в английском чемпионате 27 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя ассистами.