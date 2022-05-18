Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок «Уотфорда» заинтересовал гранды

18 Мая 2022 • 21:03 Комментировать

Нападающий «Уотфорда» Жуан Педро заинтересовал английские топ-клубы, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, к агенту игрока уже обратилось несколько потенциальных покупателей. «Уотфорд» не хочет сейчас расставаться с одним из своих главных активов, надеясь в будущем выручить за него хорошие деньги.

Педро переехал в Англию в январе 2020 года из бразильского «Флуминенсе» за четыре млн евро. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 20-летний бразилец провёл за «шершней» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает форварда в 10 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.05  21:45 Эвертон ... Кристал Пэлас 2.19 3.50 3.35
19.05  22:00 Челси ... Лестер 1.37 5.00 8.80
19.05  22:00 Астон Вилла ... Бёрнли 1.88 3.70 4.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Мая
21:04 · Англия. Премьер-лига
Дибала не вступал в переговоры с «Тоттенхэмом»
21:03 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Уотфорда» заинтересовал гранды
20:40 · Англия. Премьер-лига
Шерингем: «У Кейна больше шансов выиграть трофей в «Тоттенхэме», чем в «МЮ»
20:27 · Англия. Премьер-лига
Тухель признал, что Кристенсен может больше не сыграть за «Челси»
20:20 · Англия. Премьер-лига
Бельерин вернётся в Англию
20:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет подписать Филлипса из «Лидса»
19:40 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Я не хочу судить сезон «Челси» по двум проигранным сериям пенальти»
19:18 · Англия. Премьер-лига
Бенитес: «Мой «Ливерпуль» нельзя сравнивать с командой Клоппа, у меня был бюджет 20 миллионов евро» 1
19:14 · Англия. Премьер-лига
Тухель назвал лучшие команды в истории АПЛ, в его списке отсутствует «Челси»
19:10 · Англия. Премьер-лига
Цимикас о чемпионской гонке: «Мы хотим выиграть титул и разделить счастье с фанатами»
18:53 · Англия. Премьер-лига
Томиясу, дос Сантос, Смит-Роу и Уайт рискуют пропустить матч против «Эвертона» 1
18:39 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» станет фаворитом на Мане, если сенегалец решит покинуть «Ливерпуль»
18:01 · Англия. Премьер-лига
Зинченко оказался не нужен «Манчестер Сити»
17:45 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет, чтобы Фернандиньо в «Манчестер Сити» заменил Филлипс
17:01 · Англия. Премьер-лига
Мартинес может пропустить матч против «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем