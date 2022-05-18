Игрок «Уотфорда» заинтересовал гранды

Нападающий «Уотфорда» Жуан Педро заинтересовал английские топ-клубы, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, к агенту игрока уже обратилось несколько потенциальных покупателей. «Уотфорд» не хочет сейчас расставаться с одним из своих главных активов, надеясь в будущем выручить за него хорошие деньги.

Педро переехал в Англию в январе 2020 года из бразильского «Флуминенсе» за четыре млн евро. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 20-летний бразилец провёл за «шершней» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает форварда в 10 млн евро.