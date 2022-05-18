Бельерин вернётся в Англию

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин, выступающий на правах аренды за «Бетис», вернётся в Англию, сообщает Goal. По информации источника, об этом заявил президент «Бетиса» Анхель Аро. Ранее появлялись новости, что испанский клуб попробует выкупить правого латераля. Бельерин присоединился к «Бетису» в августе 2021 года. В текущем сезоне он провёл за «зелёно-белых» 32 матча во всех турнирах, в которых отдал пять результатвных передач. Transfermarkt оценивает 27-летнего испанца в 20 млн евро.

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