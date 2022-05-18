Назван клуб, в который может перейти Бэйл

Атакующий полузащитник Гарет Бэйл покинет мадридский «Реал» по окончании нынешнего сезона. Как сообщают журналисты Todofichajes, с большой долей вероятности звездный вингер вернется на Туманный Альбион, где поиграл за «Тоттенхэм».

Претендентом на 32-летнего футболиста считается «Ньюкасл». Представители «сорок» вступили в переговорный процесс с агентом Гарета. В «Ньюкасле» считают, что трансфер Бэйла серьезно поднимет имидж клуба.

В этом сезоне валлиец редко появлялся на поле в составе «Реала». Полузащитник провел всего пять матчей в Ла Лиге и забил один гол.