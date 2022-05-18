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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ вступил в переговоры с Дибалой

18 Мая 2022 • 15:49 Комментировать

Многие европейские клубы заинтересованы в трансфере аргентинского форварда Пауло Дибалы, объявившего об уходе из туринского «Ювентуса» на правах свободного агента.

Список претендентов на нападающего пополнил лондонский «Тоттенхэм». Спортивный директор английского клуба Фабио Паратичи уже провел переговоры с агентом игрока на предмет возможного сотрудничества. Итальянский функционер хорошо знаком с Дибалой по совместной работе в Турине.

Кроме «шпор», заинтересованность в подписании аргентинца проявляют «Манчестер Юнайтед», миланский «Интер» и «Рома».

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Тоттенхэм Пауло Дибала
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