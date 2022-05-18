«Ливерпуль» и «Барселона» нацелились на 20-летнюю звезду «Флуминенсе» полузащитника Андре Триндаде.

Молодой футболист ворвался в основной состав бразильского клуба в 2020 году, сыграв на данный момент 70 матчей, забив 2 гола и отдав одну голевую передачу.

Триндаде играет на позиции опорного полузащитника, но также может работать выше и на правом фланге.

Большой интерес к игроку проявляет «Ливерпуль» и «Барселона», которая ищет дублера для Серхио Бускетса, сообщает бразильское издание NETFLU.

На данный момент интерес со стороны «Ливерпуля» и «Барселоны» находится на начальном этапе, и обе команды просто изучают юношу и наблюдают за его развитием.