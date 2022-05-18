«Манчестер Сити» намерен купить Бастони

«Манчестер Сити» намерен купить защитника «Интера» Алессандро Бастони. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола видит в защитнике идеальное усиления обороны команды.

Бастони за последние пару лет зарекомендовал себя как важный игрок в обороне миланского «Интера». 23-летний футболист отличается неплохой для центрального защитника скоростью и высоким атлетизмом.

Одним из претендентов на игрока является «Манчестер Сити», сообщает Gazzetta Dello Sport. Также Бастони входит в сферу интересов «Тоттенхэма», чей наставник Антонио Конте является почитателем таланта итальянского защитника.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 30 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.