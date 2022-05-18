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Тренер «Ньюкасла» не стал исключать перехода Пакета в английский клуб

18 Мая 2022 • 15:35 Комментировать
Клермон
...
Лион
21.05 22:00

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал слухи о возможном приобретении полузащитника «Лиона» Лукаса Пакета.

Специалист не исключил трансфер бразильца, который имеет дружеские отношения с хавбеком английского клуба Бруну Гимарайнсом.

«Я никогда не игнорировал никаких рекомендаций, но мне нужно понаблюдать и проанализировать профиль игрока, чтобы убедиться, что он соответствует стилю, который мы хотим привить команде», — цитирует Хау Footmercato.

В текущем сезоне 24-летний Пакета провёл в составе «Лиона» 44 матча, забив в них 11 голов и отдав семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лион Эдди Хау Лукас Пакета
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