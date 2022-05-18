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Тен Хаг назвал трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

18 Мая 2022 • 15:30 Комментировать

Защитник амстердамского «Аякса» Лисандро Мартинес может перебраться на Туманный Альбион, об этом сообщают журналисты The Telegraph. 24-летнего аргентинца хотят видеть в «Манчестер Юнайтед».

По сообщениям источника, новый наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг выступает главным инициатором сделки. Тренер уже заявил руководству, что Лисандро является одной из его приоритетных целей этим летом.

Мартинес связан трудовыми обязательствами с «Аяксом» до середины 2025 года. Его рыночная стоимость оценивается в 32 миллиона евро, а действующий контракт истекает в конце сезона-2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес
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