Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» обошла «Реал» в списке самых дорогих клубов мира

18 Мая 2022 • 14:37 Комментировать

«Барселона» обошла «Реал» в списке самых дорогих клубов мира. Каталонский клуб оценивается в 4,76 миллиардов долларов, что чуть больше, чем у занявшего второе место «Реала». Мадридский гигант «стоит» на 10 миллионов дешевле.

В списке самых дорогих команд в целом «Барса» занимает четвертое место, уступая «Даллас Ковбойз» (5,7 млрд долларов), «Нью-Йорк Янкиз» (5,25 млрд долларов) и «Нью-Йорк Никс» (5 млрд долларов), сообщает Forbes.

Однако, конкуренты не спят. Пока каталонский клуб за год увеличил свою стоимость на 34%, такие клубы, как «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» повысили этот показатель на 100%.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Барселона Манчестер Сити ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Мая
15:04 · Англия. Премьер-лига
Новые владельцы «Челси» рассматривают трансфер 6 футболистов
14:43 · Англия. Премьер-лига
Руни о чемпионском матче «Сити» против «КПР» в 2012 году: «КПР» как будто специально начал поддаваться в концовке»
14:37 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» обошла «Реал» в списке самых дорогих клубов мира
14:23 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон о роли опорника: «Думаю, что смогу заменить Фабиньо»
14:11 · Англия. Премьер-лига
Жезус не исключает переход в «Арсенал»
14:02 · Англия. Премьер-лига
Конте получит солидный бонус, если выведет «Тоттенхэм» в Лигу чемпионов
14:00 · Англия. Премьер-лига
У Кунде есть договорённость с «Челси»
13:55 · Англия. Чемпионшип
Защитник Блэкпула извинился за гомофобные высказывания, поддержав своего партнёра по команде
13:52 · Англия. Премьер-лига
Каррагер о ситуации с контрактом Салаха: «Коутиньо тоже думал, что где-то трава зеленее» 1
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» в следующем сезоне может выкупить Гарнера у «МЮ»
13:41 · Англия. Премьер-лига
Whale Fin будет платить «Челси» около 35 миллионов евро за сезон
13:40 · Англия. Премьер-лига
Матип: «Концентрация на «Вулверхэмптоне», это всё, что мы можем сделать»
13:02 · Англия. Премьер-лига
Юмтити может продолжить карьеру в «Арсенале»
12:49 · Англия. Премьер-лига
Новая жена Гюндагана назвала слухи о переходе игрока «фейком»
12:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» рискует сорвать переход Осимхена, если не попадёт в Лигу чемпионов 1
Все новости
Рекомендуем