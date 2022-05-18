«Барселона» обошла «Реал» в списке самых дорогих клубов мира. Каталонский клуб оценивается в 4,76 миллиардов долларов, что чуть больше, чем у занявшего второе место «Реала». Мадридский гигант «стоит» на 10 миллионов дешевле.

В списке самых дорогих команд в целом «Барса» занимает четвертое место, уступая «Даллас Ковбойз» (5,7 млрд долларов), «Нью-Йорк Янкиз» (5,25 млрд долларов) и «Нью-Йорк Никс» (5 млрд долларов), сообщает Forbes.

Однако, конкуренты не спят. Пока каталонский клуб за год увеличил свою стоимость на 34%, такие клубы, как «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» повысили этот показатель на 100%.