Хендерсон о роли опорника: «Думаю, что смогу заменить Фабиньо»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поразмышлял над своей игрой в роли опорного полузащитника.

«Это совсем другая роль, но я играю ее уже несколько лет. У меня есть опыт игры на этой позиции и я могу выполнять эту работу, когда Фабиньо отсутствует. Я уже играл опорником в больших матчах», - заявил футболист в эфире Sky Sports.

Ранее сообщалось, что основной опорный полузащитник команды Фабиньо получил травму и его участие в последнем туре АПЛ и в финале Лиги чемпионов находится под вопросом.

В этом сезоне Хендерсон провел в АПЛ 34 игры, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.